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Новости 11:17

Председателя юркомитета Смольного хотят наградить за особый вклад в развитие Петербурга

фото ЗакС политика Председателя юркомитета Смольного хотят наградить за особый вклад в развитие Петербурга

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга депутаты одобрили предложение вручить почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" председателя юридического комитета администрации города Екатерину Аксенову, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Документы на награждение представил губернатор Александр Беглов, сообщил председатель парламентского комитета Всеволод Беликов

 ⁃ В течение этого года мы не пользовались ни разу своим правом как орган. Но такая возможность появилась, потому что администрация губернатора Санкт-Петербурга направила в собрание на рассмотрение наградные материалы на Екатерину Олеговну Аксенову, председателя юридического комитета администрации губернатора, - сказал Беликов. 

Он добавил, что Аксенова имеет общий стаж работы на госслужбе - 23 года. При ее участии разработано и принято более 6 тысяч проектов правовых актов. Предложение о награждении в комитете ЗакСа поддержали единоглассно. 

Напомним, в прошлом созыве парламентарии критиковали Аксенову. В частности, занимавший тогда пост спикера Вячеслав Макаров на одном из заседаний упрекнул главу юридического комитета "в недостаточном воспитании" за то, что та не отвечает на звонки сотрудников ЗакСа.

- То, что она творит, - это не поддается описанию, - говорил спикер.

Макаров утверждал, что на месте представителя губернатора в парламенте "схватил" бы и "притащил" чиновницу к депутатам. 

Аксенова работает в Смольном с 1999 года. В юридический комитет пришла в 2003 году. Возглавила его вскоре после прихода на должность губернатора Александра Беглова, в январе 2019 года. 

София Саттарова


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