Водными маршрутами Петербурга в прошедшую навигацию воспользовались 3,5 миллиона человек

За время навигационного периода в 2022 году по водным маршрутам Петербурга проехали свыше 3,5 миллиона человек, сообщили 18 ноября в пресс-службе губернатора. Сама навигация в этот раз длилась 211 дней — с 18 апреля по 14 ноября.

"По предварительной информации перевозчиков, по рекам и каналам перевезено более 3,5 миллиона человек. Это на 49,7 % больше чем в прошлогодний навигационный период", — указали в Смольном.

В частности, к причалам "Уткина заводь", "Соляной причал" и "Речной вокзал" прибыло 406 речных круизных теплоходов, и это на 11 % больше показателей прошлого года, поведала губернаторская пресс-служба. "Суммарный пассажиропоток составил 156,9 тысячи человек (на 31 % в сравнении с прошлым годом)", — указали чиновники.

Всего в период навигации использование городских причалов принесло бюджету более 15,5 миллиона рублей, что превышает показатели 2021 года на 17,5 %.

Ранее стало известно о завершении периода разводки Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов в связи с завершением периода навигации. Переправы на Неве, Большой и Малой Неве будут разводиться до конца ноября.