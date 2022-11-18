Петербуржец получил условный срок за попытку повалить полицейского

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), возбужденное против местного жителя Дмитрия Гвардюброва, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент с участием Гвардюброва и инспектора ГИБДД произошел в ночь на 21 августа на Большой Конюшенной улице, следует из данных судебной пресс-службы. Силовик потребовал от горожанина перестать хулиганить (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в пьяном виде, на что тот схватил его за форменное обмундирование, перехватил обеими руками за колени и "попытался повалить на асфальтовое покрытие, причинив потерпевшему физическую боль".

Суд учел признание Гвардюбровым вины и его раскаяние, отсутствие у горожанина судимостей и то, что на учетах он не состоит. По месту жительства петербуржец характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен, ранее привлекался к административной ответственности.

В качестве наказания суд назначил петербуржцу год лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью полтора года.

Ранее стало известно о том, что за оскорбление должностного лица мировой судья в Петербурге оштрафовал местную жительницу на три тысячи рублей.