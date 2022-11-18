Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра"

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на эксплуатацию открытого в начале ноября "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной улице, следует из сообщения службы от 18 ноября. Само разрешение выложено на сайте Госстройнадзора.

Ранее надзорная служба отказалась выдавать разрешение на ввод в здание в эксплуатацию из-за разных значений площади объекта, указанных в разрешении на строительство, проектной документации и техническом плане. Как уточнили чиновники, разница оказалась выше 5 %, предусмотренных нормами Градостроительного кодекса (п. 3 ч. 6 ст. 55 ГрК РФ).

Отказ во вводе здания Госстройнадзор озвучил 8 ноября. Случившуюся спустя полторы недели перемену в службе объяснили тем, что 14 ноября "застройщик в лице АО "Ритейл" выявил техническую ошибку в проектной документации и внес необходимые изменения в ранее выданное разрешение на строительство", тем самым "выполнив требования законодательства и предоставив полный пакет документов для получения разрешения".

Об открытии "ЧВК Вагнер Центра" стало известно 4 ноября. Организаторы намерены развивать оборонные технологии и обещают поддержку авторам "эффективных идей".

Фото: Андрей Швед / MR7