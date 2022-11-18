Законопроект о защите русского языка от заимствований могут рассмотреть 13 декабря

Государственная дума может рассмотреть 13 декабря в первом чтении законопроект "О государственном языке Российской Федерации", следует из календаря рассмотрения вопросов нижней палатой в следующем месяце. Среди прочего, инициатива предполагает недопустимость употребления иностранных слов при наличии их российских аналогов.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы 26 октября, автором инициативы выступило правительство страны.