ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:02

В Петербурге задержали и арестовали преподавателя зарубежного военного вуза

фото ЗакС политика В Петербурге задержали и арестовали преподавателя зарубежного военного вуза

Петербургские полицейские задержали 54-летнего иностранца, который работает в своей стране преподавателем Академии вооружённых сил, передает пресс-служба ГУ МВД. Задержанный находился в международном розыске. Предъявленные ему на родине обвинения соответствуют ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Преступления, по версии правоохранителей в его государстве, он совершал десять лет назад.

Суд отправил задержанного в СИЗО, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, преподаватель имеет гражданство Узбекистана.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама