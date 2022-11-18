Дом Занина на Петроградской стороне пошел трещинами

Петербуржцы сигнализировали о том, что историческому доходному дому Занина на Малом проспекте Петроградской стороны, 1Б грозит обрушение: он пошел трещинами, из-за чего в некоторых квартирах к стенам приставили подпорки. На публикацию об этом в Telegram-канале "Смольнинский Маяк" обратило внимание издание "Бумага".

Эксперты уже характеризуют состояние дома с оригинальным восьмигранным двором как аварийное. По некоторым оценкам, если трещины станут сквозными, то для устойчивости здания это может оказаться фатальным. Ситуацию усугубляет строительство напротив жилья комфорт-класса, из-за которого пессимистично настроенные местные жители предрекают доходному дому скорое обрушение. Тем временем, представители девелопера придерживаются иной точки зрения.

Дом Н.С. Занина в стиле неоклассицизма был построен в середине 1910-х годов по проекту архитекторов Николая Резвого и Льва Яругского.

фото: Смольнинский Маяк / Telegram