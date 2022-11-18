После передачи РПЦ здания РАНХиГС на Лиговке вуз сможет оставаться в нем еще пять лет

В Петербурге здание, в котором располагается Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и на которое претендует РПЦ, передадут духовенству, но при этом позволят вузу остаться в нем как минимум на пять лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Речь идет о доме № 6/10 по улице Черняховского, в котором ранее располагалась Александро-Мариинская богадельня. Вернуть его на баланс РПЦ захотели представители прихода Крестовоздвиженского казачьего собора, обратившиеся в Смольный.

"Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это здание. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что учебный процесс прерывать нельзя, и сначала необходимо найти новые площади для университета", - написал Пиотровский.

Решение об оставлении вуза в стенах здания, которым будет распоряжаться церковь, принял губернатор Александр Беглов. Бывшая богадельня была построена в самом конце XIX века по проекту архитектора Николая Никонова.