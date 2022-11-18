"Фонтанка": Переехавшим из Херсонской области в Петербург выплатят по 100 тысяч рублей

Петербургское правительство предоставит жителям Херсонской области, переехавшим в Петербург, единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на депутата ЗакСа, бывшего главу комитета Смольного по социальной политике Александра Ржаненкова.

Он предполагает, что заниматься выплатами будет либо Пенсионный фонд, либо его бывший комитет, при этом представители последнего рассказали журналистам, что о новой социальной выплате им ничего не известно. По словам Ржаненкова, схема предоставления выплат пока не утверждена.

Отметим, что 18 ноября на сайте Смольного также появился проект постановления, по которому вынужденно покинувшим Херсонскую область гражданам полагается единовременная выплата на приобретение жилья.