Все оставшиеся товары IKEA в России выкупил "Яндекс.Маркет"

Остатки товаров в российских магазинах IKEA достанутся "Яндекс.Маркету", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской компании: стороны подписали соглашение о выкупе. Детали сделки не разглашаются.

Речь идет о 20 млн товарных позициях. Весь этот объем товаров станет доступен отечественному потребителю до конца нынешнего года. Реализовывать остатки продукции шведской сети мебельных магазинов "Яндекс.Маркет" начал еще летом.

"Сделка с IKEA поможет "Яндекс.Маркету" усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home", - рассказал представитель российского маркетплейса.

Напомним, что IKEA объявила об уходе из России вскоре после начала военной спецоперации. В настоящее время решается судьба заводов шведской фирмы в Тихвине и Новгороде, на которые претендуют сразу несколько компаний.