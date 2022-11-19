В Госдуме анонсировали предоставление поддержки на развитие инфраструктуры 12 яхт-клубов Петербурга

В общей сложности 12 яхт-клубов Петербурга должны будут получить государственную поддержку на развитие своей инфраструктуры, сообщил 19 ноября ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Волоцкова. Парламентарий входит в думскую комиссию по туризму и развитию туристической инфраструктуры, где возглавляет рабочую группу по развитию речного, круизного и яхтенного туризма.

"Двенадцать проектов есть в Санкт-Петербурге, 12 яхт-клубов, которые готовы получить господдержку для развития своей инфраструктуры", — заявил Волоцков в беседе с ТАСС.

Депутат также рассказал о намеченном на март 2023 года выездном заседании возглавляемой им рабочей группы, которое состоится в Петербурге. По его словам, среди прочих вопросов участники рассмотрят меры по дальнейшей поддержке яхтинга.

Ранее в Смольном сообщили о том, что за сезон навигации в 2022 году по водным маршрутам Петербурга проехали более 3,5 миллиона человек.