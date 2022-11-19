Депутаты ЗакСа хотят законодательно регламентировать правила содержания животных в Петербурге

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступила поправка об утверждении на законодательном уровне правил содержания в городе домашних животных, рассказал в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Кроме него, в числе соавторов проекта оказались Михаил Амосов, Марина Шишкина, Алексей Макаров и Павел Иткин.

Сама поправка внесена к законопроекту о разграничении полномочий органов госвласти в области обращения с животными. Рассмотреть ее парламентарии намерены "на одном из ближайших заседаний" ЗакСа, уточнил Четырбок.

"Требования к содержанию домашних животных могут коснуться практически каждого второго жителя города", — признал депутат. По его словам, в случае, если инициатива получит поддержку и за парламентом будут закреплены полномочия по выработке правил, депутаты незамедлительно приступят к работе на базе постоянной комиссии по экологии и природопользованию.

"[Мы] в обязательном порядке привлечем все заинтересованные стороны, чтобы обменяться мнениями и в результате обсуждений выйти на итоговый документ", — пообещал Четырбок.

По словам парламентария, в числе вопросов, которые следует рассмотреть в первую очередь, находятся определение четких правил выгула собак и запрет создания питомников в многоквартирных домах.