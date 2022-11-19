РБК: Отмена льготной ипотеки грозит существенным ростом величины ежемесячного платежа

Петербургские застройщики ожидают роста продаж до конца 2022 года на фоне сообщений о возможной отмене программы льготной ипотеки, сообщил 18 ноября "РБК-Петербург". В случае сворачивания программы при типовой ставке в 10,75 % величина ежемесячного платежа при покупке жилья в новостройке может вырасти на 40 %, со ссылкой на экспертов указало издание.

Так, для квартиры-студии стоимостью 4,5 миллиона рублей с первым взносом 15 % и кредитом на 3,8 миллиона рублей сроком на 25 лет ежемесячный платеж при госпрограмме со ставкой в 6,7 % составит 26 тысяч рублей, подсчитало издание. При ставке кредита в 10,75 % ежемесячный платеж составит уже около 37 тысяч рублей. Таким образом, увеличение величины платежей составит 11 тысяч рублей, что эквивалентно росту приблизительно на 40 %.

"Если говорить про квартиру стоимостью семь миллионов рублей, то ипотечные платежи будут от 35 до 40 тысяч. А аренда аналогичной квартиры будет обходиться на 10 тысяч дешевле", — заявили РБК в ГК "Полис".

Завершение программы господдержки ипотеки ранее анонсировал замглавы Минфина Алексей Моисеев во время выступления в Госдуме. "Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря", — заявил он. В то же время некоторые опрошенные изданием эксперты восприняли слова чиновника со скепсисом.

"Первичный рынок не сможет работать без льготной ипотеки. Все заявления об ее отмене — это попытки раскачать спрос", — выразил мнение гендиректор "Первого ипотечного агентства" (ПИА Недвижимость) Максим Ельцов. Он сослался на "дачную амнистию" и приватизацию, сообщения о завершении этой программы несколько лет подряд приводили к росту заявок от граждан, заявил он.

Ранее стало известно об установлении в Петербурге абсолютного рекорда по доле ипотечных сделок при продажах на первичном рынке недвижимости.

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