Кабмин поддержит импортеров значимой продукции производственного назначения

Правительство окажет дополнительные меры поддержки участникам внешней торговли, ввозящим в Россию отдельные виды критического импорта, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров от 19 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Импортеры получат освобождение от обязанности предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин, следует из документа. Сейчас в России действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин для ряда товаров критического импорта, включая товары для производства продовольственной, электронной, металлургической продукции и продукции легкой промышленности. При этом льготами импортеры могут воспользоваться лишь в случае предоставления обеспечения по уплате пошлин и налогов.

"Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким образом, экономический эффект льгот нивелируется", — указали в правительстве и этим объяснили необходимость принятой меры.

Решение распространяется на товары, ввезенные в Россию начиная с 28 марта 2022 года.