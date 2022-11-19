По запросам России за рубежом заморожены активы двух тысяч террористов, заявили в Росфинмониторинге

Средства около двух тысяч человек, которых Россия считает причастными к терроризму, заморожены по запросам страны на территории иностранных государств, сообщил 19 ноября ТАСС со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. Информацией чиновник поделился на полях международной конференции No Money for Terror в индийском Дели.

"По нашим запросам в зарубежных странах заморожены средства около двух тысяч лиц, причастных к терроризму, что позволило в том числе защитить безопасность и финансовые системы этих государств", — рассказал Негляд.

В свою очередь Россия заморозила на своей территории около тысячи активов иностранцев, добавил замдиректора Росфинмониторинга. "Преимущественно это лица из стран постсоветского пространства, но есть и из дальнего зарубежья. По запросам иностранных коллег мы заморозили такие активы", — уточнил он и добавил, что тем самым "Россия вносит свой вклад в безопасность стран, где эти лица находились и хранили свои ресурсы, а также и в защиту финансовых систем этих стран".

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов анархистское движение "Народная самооборона"*.

*Движение признано террористическим, его деятельность запрещена в России

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