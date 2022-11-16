Росфинмониторинг включил "Народную самооборону"* в перечень террористов и экстремистов

Анархистское движение "Народная самооборона"* оказалось включено в перечень террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга 16 ноября.

"Перечень террористов и экстремистов. Включенные. Национальная часть. Организации. Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"*", — говорится на сайте ведомства.

Само движение было признано террористическим и запрещено в России согласно решению Челябинского областного суда от 12 сентября. В ходе судебного заседания прокурор заявлял о том, что движение насчитывает около 400 участников, на счету которых проведение приблизительно 200 акций.

Днем ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов журналиста и сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина.

*Движение признано террористическим, его деятельность запрещена в России