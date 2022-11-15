Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Заякина в список террористов и экстремистов

Журналист и сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин оказался включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующего списка на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов. Национальная часть. Физические лица. Заякин Андрей Викторович, 23.02.1981 г.р., г. Якутск", — представлено на сайте Росфинмониторинга.

В конце августа Басманный суд Москвы назначил Заякину запрет определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Речь шла о переводе одной тысячи рублей в качестве пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. Мера пресечения была избрана до 8 октября, в конце того же месяца МВД объявило Заякина в розыск.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов