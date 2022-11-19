Взрыв в сахалинской пятиэтажке заставил депутата Павлова задуматься об ужесточении наказания за игнорирование сообщений о запахе газа

Глава фракции "Новых людей" в петербургском Заксобрании Дмитрий Павлов высказался в своем Telegram-канале о необходимости введения алгоритма действий при сообщениях о запахе газа и заодно наказания за его нарушения. Поводом для этого стал взрыв в жилом доме на Сахалине, произошедший 19 ноября.

"Настало время обращаться с инициативой к федеральному правительству. Требуется прописать алгоритм действий при сообщениях о запахе газа. И определить ответственность за нарушение этого алгоритма", — написал Павлов. Депутат признал, что протокол обработки таких обращений существует и сейчас, однако выразил мнение, что "он либо устарел, либо исполняется для галочки".

Систему проверок газовой инфраструктуры Павлов счел требующей модернизации, а заодно высказался за разработку "четких мер поддержки пострадавших от действий нерадивых соседей".

Также парламентарий обратился к личному опыту, указав на существование проблемы с запахом газа в Пушкинском районе Петербурга. "Микрорайон Ленсоветовский не первый месяц сигнализирует о запахе газа и непонятном звуке из газораспределительного узла. Но вместо действий людям приходят отписки, а на мой депутатский запрос от 20 октября на эту тему ответа пока нет", — пожаловался он.

Взрыв в квартире пятиэтажного дома в поселке Тымовское на Сахалине прогремел 19 ноября, в результате ЧП произошло обрушение участка здания с первого по последний этажи. Жертвами происшествия стали девять человек, при этом четверо погибших — дети.

В МЧС сразу же указали на возможность взрыва бытового газа. Позже "Интерфакс" указал со ссылкой на источник в экстренных службах, что причиной инцидента могла стать детонация газового баллона.