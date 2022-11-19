Минздрав формирует группы для тестирования обновленного "Спутника V"

В России началось формирование групп для проведения клинических исследований обновленной вакцины от ковида "Спутник V", сообщило 19 ноября ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова. Препарат адаптирован для противодействия вариантам вируса "дельта" и "омикрон".

"Сейчас формируются группы для клинических исследований", — цитирует заявление Кузнецова ТАСС.

В конце августа НИЦ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о разработке обновленной вакцины "Спутник V", подготовленной с учетом штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости в России коронавирусом и гриппом.

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