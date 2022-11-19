Пиотровский анонсировал открытие в Петербурге памятника блокадному медику

В честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда в Петербурге появится памятник блокадному медику, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. К тексту от приложил симок с изображением затянутого пленкой монумента.

"18 января будем отмечать 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Готовимся, конечно, уже сейчас. К годовщине в городе появится памятник блокадному медику", — написал Пиотровский.

Будущее местоположение скульптурной группы чиновник не раскрыл. В то же время в Петербурге уже имеется памятник блокадному учителю, он расположен в Соляном переулке перед зданием Музея обороны Ленинграда. Открытие памятника состоялось 27 января этого года, в день 78-летия полного освобождения города от блокады.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского