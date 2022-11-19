МЧС назвало "разгерметизацию" причиной ЧП на газопроводе в Ленобласти

Причиной пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти послужила его разгерметизация, сообщила 19 ноября пресс-служба МЧС. Угрозы для местных жителей нет, отметили в ведомстве.

"Огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала. Угрозы для населения нет", — говорится в сообщении МЧС.

По информации главы региона Александра Дрозденко, к месту пожара выехали пожарный поезд и спецтехника на гусеничном ходу. "Газопровод перекрыт, после выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады готовятся приступить к ремонту газопровода", — написал он в своем Telegram-канале. Распространение огня по лесу чиновник счел "маловероятным".

Также с заявлением относительно происшествия выступил комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти, который указал на отсутствие угрозы отключения газа в частном секторе Всеволожска.

Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту пожара на газопроводе, к месту инцидента выехали прокурор региона Сергей Жуковский со своим заместителем Сергеем Виноградовым и Всеволожским городским прокурором Дмитрием Смирновым. Также туда отправились следователи и криминалисты СУ СК России по Ленинградской области.

Пожар на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево начался днем в субботу. В соцсетях и СМИ появились многочисленные фотографии и видеозаписи огненного столба за границами Петербурга.

UPD: Администрация Ленобласти заявила со ссылкой на комитет по ТЭК об отключении из-за пожара газораспределительной станции "Восточная", к которой подключены населенные пункты близ Всеволожска. "Котельные переводятся на резервный вид топлива. Есть вероятность отключения частного сектора", — указали в пресс-службе регионального правительства.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале Александра Дрозденко