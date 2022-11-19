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Новости 17:44

Волгоград на сутки стал Сталинградом

фото ЗакС политика Волгоград на сутки стал Сталинградом

Дорожные службы Волгограда в ночь на 19 ноября заменили дорожные знаки с названием города на въездах в него на новые с надписью "Сталинград", проинформировала администрация города во "ВКонтакте". Замена указателей произошла в честь 80-летия с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

"Изменения произведены в соответствии с решением Волгоградской городской думы, согласно которому девять дней в году нашему городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам", — проинформировали в администрации Волгограда. Чиновники уточнили, что обратная замена знаков произойдет уже 20 ноября.

В начале июля лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов высказался с предложением переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а столицу региона — во Владибалтийск.

Фото: скриншот видеозаписи со страницы "Администрация Волгограда" во "ВКонтакте"


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