Бастрыкин запросил доклад о проверке обстоятельств пожара в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента во Всеволожском районе Ленинградской области, где накануне случился пожар на газопроводе, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время ведется доследственная проверка происшествия по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Возгорание, по предварительным данным, не повлекло за собой человеческих жертв.

"Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад газовых служб. Дополнительные бригады направлены из Выборгского и Приозерского районов", - написал утром 20 ноября в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Пожар на газопроводе высокого давления случился в лесу, между железнодорожными станциями Ржевка и Бернгардовка. СМИ сообщали, что речь идет о газопроводе "Белоусово — Ленинград", который подключен к Северной ТЭЦ. Спасатели назвали причиной возгорания разгерметизацию объекта.