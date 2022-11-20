С особняка Богомолова в Петербурге сняли строительные леса

Фасады особняка Богомолова в Кировском районе Петербурга очистили от строительных лесов, о чем сообщили градозащитники из движения "Живой город" в своем Telegram-канале. Отмечается, что бывший особняк на проспекте Стачек, 48 — единственное историческое здание в районе Автово, которое дожило до наших дней без существенных перестроек.

В апреле суд оштрафовал арендатора здания, компанию "Питер", на 200 тысяч рублей из-за того, что она не следила за состоянием памятника должным образом и позволяла проникать в него посторонним. Здание построили ровно 150 лет назад.

фото: Живой город / Telegram