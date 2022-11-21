ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:38

Правительство разрешило перерасчет платы за вывоз мусора отпускникам и командированным

фото ЗакС политика Правительство разрешило перерасчет платы за вывоз мусора отпускникам и командированным

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменении порядка перерасчета платы за вывоз бытовых отходов, сообщила 21 ноября пресс-служба кабинета министров. Документ разрешает перерасчет для  жильцов многоквартирных домов, которые по каким-либо причинам не пользуются услугой — например, находятся в отпуске или отправлены в командировку.

"Благодаря внесённым изменениям возможность перерасчёта платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений", — уточнили в правительстве.

Получить перерасчет можно будет, подав заявление в управляющую компанию с предоставлением документов, подтверждающих отсутствие жильца в указанный период. Это могут быть, например, авиабилеты или же туристические путевки.

Перерасчет будет возможен в случае отсутствия жильца в квартире свыше пяти дней. Подать заявление можно будет с марта 2023 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама