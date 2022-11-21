Путин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Российский президент Владимир Путин утром 21 ноября отправил телеграмму своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву, который победил в первом туре президентских выборов со значительным отрывом от соперников.

"От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно предварительным данным ЦИКа, Токаев, занимающий высший пост в республике с 2019 года, набрал 81,31%. Досрочным выборам предшествовало изменение Конституции: отныне президент Казахстана может избираться только на один семилетний срок.

Отметим, что на одной из последних встреч с Путиным, прошедшей в рамках ПМЭФ-2022, Токаев заявил о своем непризнании независимости Донецкой и Луганской народных республик, которые на тот момент еще не были включены в состав России.