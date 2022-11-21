Единороссы намерены внести законопроект об ответственности за призывы к геноциду

Депутат Госдумы от Ленобласти Ольга Занко объявила, что вместе с коллегами из "Единой России" готовит законодательную инициативу об уголовной ответственности за публичные призывы к геноциду. Она сообщила об этом на форуме "Без срока давности" в Гатчине 21 ноября.

Занко отметила, что в российском правовом поле четко не определены наказания за подобные преступления.

"В условиях усиления русофобских настроений, в условиях, когда публичные жители ряда государств и даже должностные лица неприкрыто призывают к убийству русских, включая детей, нам важно перейти от разъяснительной рекомендации постановления пленума Верховного совета (вероятно, имелся в виду Верховный суд - ЗАКС.Ру) к 282 статье уголовного кодекса к конкретной, четкой формулировке, закрепленной законом", - сказала депутат.

Форум "Без срока давности" приурочен к годовщине начала Нюрнбергского процесса. Ранее на нем выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и другие, а глава СК Александр Бастрыкин анонсировал создание нового "международного трибунала" с участием России и ее союзников.