Правительство планирует субсидировать деревянное строительство

Кабинет министров подготовил постановление о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета компаниям, занимающимся изготовлением деревянных домов, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 21 ноября. Соответствующая мера разработана в целях повышения доступности жилья, заявил он.

"Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жильё и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли", - опубликовала слова Мишустина пресс-служба правительства.

Для получения субсидий предприниматели должны будут выполнить ряд условий. Речь идет о том, что цена домокомплекта не может превышать 3,5 миллионов рублей, а покупатели должны получать скидки до 10 % от стоимости зданий. Удовлетворяющие этим условиям компании смогут участвовать в конкурсе Минпромторга и получить субсидии.

Ранее стало известно о разработке Минстроем проекта о возведении зданий с терминалами для посадки квадрокоптеров, использующихся для доставки грузов жильцам.