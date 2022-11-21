Романов хочет видеть в особняке Брусницына дворец бракосочетаний

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов обратился к губернатору Александру Беглову с предложением разместить в пустующем особняке Брусницыных на Васильевском острове третий по счету дворец бракосочетаний. По мнению единоросса, двух подобных учреждений городу мало, тогда как исторический памятник на Кожевенной улице, 27, "по убранству и архитектуре очень подходит для этого назначения". Более того, Романов, как сообщает его пресс-служба, уверен, что приспособление здания под мероприятия для новобрачных представляет собой "единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения".

Отметим, что эклектичный особняк, построенный в 1880-х годах по проекту архитектора Анатолия Ковшарова, в последние годы пребывает в запустении и не имеет теплоснабжения. Время от времени в нем проходят съемки клипов и фильмов.

Весной нынешнего года после случившегося в здании пожара прокуратура инициировала против ФГБУК "АУИПИК" административное дело из-за нарушения требований охраны памятников. Подведомственная Минкульту организация, пользующаяся объектом, в течение последнего года тщетно пытается сдать его в аренду и при этом не спешит с реставрационными работами, которых через суд требует КГИОП. Для того, чтобы организовать в здании третий дворец бракосочетаний, его необходимо передать в собственность города, чего и добивается Романов.

фото: пресс-служба Михаила Романова