Комитет Госдумы рекомендовал включить Петербург в список регионов с курортным сбором

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде российских регионов, сообщило 21 ноября ТАСС. Кроме того, проект предлагает расширить перечень территорий-участников.

Первоначально инициатива предусматривала продление эксперимента до 2027 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ко второму чтению, в соответствии с поправками правительства, срок действия урезали до конца 2024 года, а в предложенный список включили Петербург и федеральную территорию "Сириус".

В последнем случае речь идет о сугубо техническом изменении, заявил глава комитета Андрей Макаров, поскольку "Сириус" и без того располагается в Краснодарском крае, однако поправка была нужна в связи с предоставлением центру статуса федеральной территории.

Закон о курортном сборе был принят в 2017 году. Он предполагает взимание с туристов средств за пользование инфраструктурой для отдыха, его размер колеблется в пределах 10-50 рублей в сутки, но не может превышать 1,5 % от стоимости поездки.

О том, что практику взимания курортного сбора могут распространить на Петербург, стало известно на прошлой неделе.