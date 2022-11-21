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Новости 15:27

Мурашко считает напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении

фото ЗакС политика Мурашко считает напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в стенах Государственной думы рассказал об актуальном положении дел в курируемой отрасли. По его оценке, на сегодняшний день имеют место кадровые проблемы.

"По наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост, это по участковым терапевтам. В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная", - приводит его слова "Интерфакс".

Решение кадровых вопросов по некоторым направлениям, как считает чиновник, требует переосмысления. В связи с этим министерство меняет свои подходы, в частности, применительно к анестезиологам и реаниматологам. Кроме того, по данным министра, целевой прием на работу студентов вырос на 20%.

В первой половине месяца Мурашко констатировал задержки поставкок зарубежных медикаментов, обусловленные логистическими трудностями.


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