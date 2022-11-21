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Новости 16:17

Петербургские ювелиры попросили Мишустина спасти их от общей системы налогооблажения

фото ЗакС политика Петербургские ювелиры попросили Мишустина спасти их от общей системы налогооблажения

Организации "Ассоциация ювелиров Санкт-Петербурга" и "Содействие малому бизнесу" 21 ноября подготовили открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Они попросили главу правительства спасти их бизнес.

С начала 2023 года производители и торговцы ювелирными изделиями и другой продукции из цветных металлов больше не смогут пользоваться специальными налоговыми режимами. Им вменяется в обязанность перейти на общую систему налогообложения. Авторы письма считают, что это будет губительно для субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают в отрасли.

Они привели данные августовского опроса, согласно которому 73% представителей малого бизнеса, производящих ювелирную продукцию, а также 78% торгующих ей заявили о готовности закрыться в случае отмены спецрежимов.  

"В нынешних тяжелых условиях санкционного давления на страну и борьбы нашей Родины с неонацизмом и фашизмом в рамках СВО ликвидация огромного количества предпринимателей малого и микробизнеса недопустима", - говорится в письме.

Ювелиры предложили продлить действие налоговых спецрежимов для производителей и торговцев ювелирной продукцией и одновременно применять НДС на весь поступающий в ювелирную отрасль драгоценный металл.  

Ранее в поддержку петербургских ювелиров выступила депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова. Она предложила продлить действие спецрежимов как минимум на один год.


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