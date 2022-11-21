Навальный подаст в суд на администрацию колонии из-за отсутствия зимних сапог

Находящийся в ИК-6 Владимирской области политик Алексей Навальный сообщил о новых бытовых трудностях: из-за непредоставления ему зимних сапог он решил подать в суд на администрацию своего пенитенциарного учреждения. В новой заметке оппозиционера, опубликованной сторонниками в его Telegram-канале, Навальный отмечает, что простужаться в колонии не в пример опаснее, чем в привычных городских условиях.

"Заболеете, придется просить что-либо у администрации — таблетки, медпомощь, разрешение на шерстяные носки и т. п. Чувствуя, что у них появился дополнительный рычаг, администрация начнет выкручивать руки и требовать, чтобы вы отказались от каких-то своих позиций", - гласит один из аргументов.

Пока же Навальный, согласно тексту записки, стоит перед неприятным для него выбором: либо отказываться от положенных прогулок и страдать от этого, либо рисковать здоровьем и гулять в неподходящей обуви.

Напомним, что с августа оппозиционер, признанный российским государством экстремистом и террористом, регулярно подвергается дисциплинарным взысканиям в колонии, раз за разом попадая в штрафной изолятор. На прошлой неделе Навальный сообщил о переводе в еще более строгие условия - в ПКТ.