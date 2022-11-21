В Ленобласти приостановлено действие коронавирусных ограничений

Правительство Ленобласти приостановило действие в регионе запретов, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Романа Маркова было выпущено в минувшую пятницу, 18 ноября. Губернатор региона Александр Дрозденко на прошлой неделе находился с визитом в Донбассе.

"Приостановить действие постановления правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства Ленинградской области"", — говорится в тексте документа.

Постановление № 573 регламентировало жизнь в Ленобласти во время пандемии коронавируса.

В Петербурге срок действия постановления № 121, регламентирующего коронавирусные запреты, продлен до конца года. Среди прочего документ сохраняет запрет на проведение публичных мероприятий, включая одиночные пикеты.