Депутат Хамзаев призвал коллег отдать месячную зарплату на нужды СВО

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости высказал мнение, что парламентарии должны отказаться от зарплаты хотя бы за один месяц и перевести деньги на нужды специальной военной операции.

"Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях [поддержка солдат в зоне СВО или же гуманитарная помощь жителям новых регионов]", — высказал свое мнение парламентарий.

Хамзаев отметил, что подобные фонды организованы как при "Единой России", так и в регионах и при гуманитарных организациях. О себе он добавил, что лично помогает военнослужащим с самого начала спецоперации на Украине. "Например, на счёт фонда [в Дагестане] в марте нашей командой было внесено два миллиона рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов", — поведал он.

Ранее появились сведения о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой поднять заработную плату вице-спикерам и главам комитетов Госдумы.