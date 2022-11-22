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Новости 9:24

"Ведомости": Путин проведёт встречу с матерями российских военнослужащих

фото ЗакС политика "Ведомости": Путин проведёт встречу с матерями российских военнослужащих

Президент России Владимир Путин высказал готовность провести встречу с матерями военных, сообщили "Ведомостям" источники, близкие к аппарату главы государства. По их словам, аудиенция может пройти уже 27 ноября и будет приурочена ко Дню матери.

Также собеседники издания отметили, что в разговоре с женщинами президент  "не обойдёт тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие".

В свою очередь в Кремле о каких-либо ближайших "общественных" встречах Путина ранее не говорили. В разговоре с "Ведомостями" президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал следующее: "Сообщим своевременно".

Отметим, что ранее Путин изъявлял желание лично встретиться с россиянами для обсуждения ситуации с поддержкой мобилизованных.


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