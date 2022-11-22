Протечки на станции метро "Беговая" обещают устранить к 2024 году

Регулярно возникающие на станции петербургского метрополитена "Беговая" протечки обещают ликвидировать к 2024 году, передаёт 78.ru заявление пресс-службы СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". О новом "подтекании" станции горожане сообщили во вторник, 22 ноября.

В дирекции известили, что специалистам предстоит провести комплексное обследование основных конструкций "Беговой". Среди прочего, запланированы работы по устранению протечек, приступить к которым должны в апреле 2023 года, а завершить по плану в мае 2024-го после получения положительного заключения ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" на проектно-сметную документацию.

"Беговая" протекает с момента своего открытия в 2018 году. На сей раз проблемные места заклеили полиэтиленовой плёнкой. Из-за проникновения воды на станцию на ней систематически встают траволаторы.