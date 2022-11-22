Готовность строящегося петербургского спорткомплекса "СКА Арена" превышает 87%

В Северной столице продолжаются работы по возведению нового спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина: на сегодняшний день степень его готовности оценили в 87,5%, передаёт "Петербургский дневник".

Строители продолжают вести работу по монтажу верхних блоков фасада здания, общий вес смонтированных конструкций превышает 4 тысячи тонн. На данном этапе специалисты завершили остекление комплекса и продолжают установку купола.

Внутри объекта ведутся работы по отделке помещений, установлены 35 лифтов и 14 эскалаторов. Уточняется, что необходимое для "СКА Арены" заграничное оборудование, ледовые технологии и инженерные системы уже доставили на петербургские склады.

"Продолжается высадка деревьев на территории парка (из 962 высажено 464). Завершен конструктив площадки скейт-парка (общая площадь плато – 994 м²), формируется ландшафт фестивальной зоны, продолжается раскладка газонов и мощение дорожек", – отчитались в компании "СКА Арена".

Напомним, в марте подрядчик обязался открыть спорткомплекс в 2022 году, невзирая на санкции.