Участникам спецоперации будут засчитывать двойной пенсионный стаж

В период участия россиян в специальной военной операции их пенсионный стаж будет засчитываться в двойном размере, сообщила 22 ноября пресс-служба правительства со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет учитываться в их страховом стаже как день за два", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Такой же расчет планируется применять и при назначении досрочной пенсии гражданам, которые, к примеру, перед отправкой в зону СВО работали на Крайнем Севере или же на вредных производствах. Их специальный стаж, благодаря которому эти россияне получат право на досрочный выход на пенсию, прерываться не будет.

Накануне Минцифры заявило о формировании дополнительного списка IT-специалистов, имеющих право на отсрочку от службы в армии. При этом окончательное решение о предоставлении отсрочки останется за Министерством обороны.