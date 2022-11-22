СК указал "Яблоку" на слабую работу по профилактике правонарушений

Следственный отдел по Выборгскому району Петербурга прислал в городское отделение партии "Яблоко" представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто допустил якобы нарушение закона сторонником партии Борисом Романовым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от "Яблока" в Законодательном собрании Борис Вишневский.

Следователь Виктория Голубь также попросила партию усилить контроль "в целях своевременного применения к лицам, склонным к совершению противоправных деяний, мер профилактического воздействий". В представлении написано, что в партии "ослаблена работа по профилактике правонарушения и преступлений" среди подчиненных и сотрудников. По мнению Следкома, об этом свидетельствует якобы совершенное Борисом Романовым преступление. Активиста в документе назвали активным деятелем "Яблока".

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что Романов — сторонник партии и выдвигался от нее на муниципальных выборах, но не член организации. Депутат добавил, что решение суда по делу активиста еще нет — значит, его нельзя считать преступившим закон. Это нарушение конституционного принципа презумпции невиновности, считает Вишневский.

Он сообщил, что эти же доводы привел в ответе следователю на представление. По словам депутата, в привлечении кого-либо к дисциплинарной ответственности "Яблоко" отказало.

- У нас в партии нет никаких подчиненных, нет никаких сотрудников, которые отвечают за профилактику правонарушений. Это политическая партия, а не учреждение, поэтому мы не собираемся никого привлекать ни к какой ответственности, и вообще у нас так не принято, - рассказал Вишневский.

Парламентарий добавил, что в ответе рекомендовал следственному отделу, в случае их не согласия с позицией петербургского отделения "Яблока", жаловаться в вышестоящий орган партии. Ровно так же следком отвечает "яблочникам", уточнил Вишневский.

Напомним, весной 2022 года Романова обвинили в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК). Причина — его слова о специальной военной операции во время заседания муниципального совета МО "Светлановское". После начала рассмотрения дела в суде Романова отпустили под запрет определенных действий. Затем он на заседаниях не появлялся, активиста объявили в розыск.

София Саттарова