Петербуржцы оплатили почти полмиллиарда долгов по капремонту

Жители Северной столицы возместили Фонду капитального ремонта 480 млн рублей долгов, известили в пресс-службе инстанции. Ранее фонд обратился в суды с более чем 300 тысячами претензий по вопросу задолженности.

Указывается, что претензии направили собственникам квартир, которые имеют долги на сумму свыше 5 тысяч рублей. В фонде особо отметили, что взыскиваемые средства важны для "восстановления и сохранения" города на Неве.

В случае, если собственник помещений имеет претензии к фонду, ему предлагается оставить сообщение на сайте ведомства. Если все задолженности ранее были погашены, в личном кабинете собственника необходимо заполнить соответствующее заявление и приложить подтверждающие это документы. Если всё подтвердится, баланс заявителя откорректируют.

Напомним, ранее стало известно о намерении депутатов Законодательного собрания Петербурга передать правительству ряд полномочий касательно капитального ремонта.