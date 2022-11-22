Суд в Петербурге продлил срок содержания в СИЗО миллиардеру Ебралидзе

Октябрьский суд Петербурга продлил срок содержания под стражей миллиардера Александра Ебралидзе, следует из информации, распространенной 22 ноября объединенной пресс-службой городских судов.

Согласно постановлению суда, Ебралидзе предстоит провести в СИЗО еще по меньшей мере 24 дня, поскольку срок содержания под стражей ему продлили до 17 декабря. Сам он просил перевод на домашний арест или же иную меру.

"Данный срок необходим для принятия решения прокурором и судом по поступившему делу, так как 10.11.2022 Ебралидзе и защитники завершили ознакомление с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ", — объяснили в суде.

Ебралидзе обвиняется в присвоении 2,9 миллиарда рублей "Констанс-банка", чьим главным акционером он был в 2010-х годах. Под арестом предприниматель находится с ноября 2021 года. Минувшим утром стало известно о том, что Арбитражный суд Петербурга признал его банкротом и назначил процедуру реализации его имущества.