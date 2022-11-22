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Новости 19:44

В Госдуму поступил законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам при возобновлении службы

фото ЗакС политика В Госдуму поступил законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам при возобновлении службы

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам при возобновлении ими службы в армии и других войсках во время контртеррористических и иных операций за пределами России, документ опубликован 22 ноября в электронной базе парламента. Подписи под проектом поставили ряд депутатов со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во главе.

Авторы проекта указывают на то, что ряд военных пенсионеров готовы вернуться к несению службы, в том числе на должностях с окладом ниже того, на основании которого рассчитывалась их пенсия. В дальнейшем, после их увольнения со службы, "пенсии будут учитываться в меньшем размере, чем ранее назначенная пенсия, приостановленная на время службы", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Представляется, что указанное правовое регулирование не отвечает принципу социальной справедливости", — полагают авторы. Они предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы по увольнении пенсия таким военным заново рассчитывалась исходя из окладов, применявшихся до приостановки выплат.

Сегодня же премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предписывающее засчитывать двойной пенсионный стаж россиянам в период их участия в спецоперации.


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