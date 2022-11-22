Суд в Калининградской области признал законным возбуждение дела против юриста из-за поста про Карацупу

Багратионовский райсуд Калининградской области признал законным возбуждение уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) против местного юриста Свена Нордина, сообщило 22 ноября "ОВД-Инфо"*. О соответствующем решении калининградец сам сообщил правозащитникам.

Сам Нордин с решением суда не согласен. Он уже подал апелляционную жалобу, повторное рассмотрение запланировано на 28 ноября.

Сегодня же следователь потребовал от Нордина явиться для прохождения психиатрической экспертизы, назначенной судом в конце сентября. При этом, как уточнило "ОВД-Инфо"*, решение не вступило в силу, поскольку юрист опротестовал его в апелляционной инстанции. Сам Нордин отметил, что помещение в психиатрический стационар чревато для него лишением возможности поддерживать апелляционную жалобу и "подать апелляционную жалобу на неправосудный отказ признать возбуждение уголовного дела незаконным".

Пост, из-за которого против Нордина завели дело, был опубликован во "ВКонтакте" в сентябре 2021 года, сейчас он удален. Текст содержал нелестные для советского полковника Никиты Карацупы сравнения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов