ЗакС не захотел спрашивать у Смольного о расходовании средств резервного фонда

Большинством голосов депутаты Законодательного собрания отказались направлять запрос губернатору Петербурга о том, на что потрачены средства резервного фонда, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Запрос коллегам представил парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский.

Он рассказал, что ранее запрашивал эти данные у главы комитета финансов Светланы Енилиной и вице-губернатора Алексея Корабельникова. Оба ответа похожи друг на друга и не содержат конкретики, заявил Вишневский. По его словам, Корабельников написал, что деньги из фонда, в частности, пошли на ликвидацию последствий коронавируса, стабилизацию экономической ситуации, социальную поддержку жителей и другое. Суммы не указаны, уточнил Вишневский. Он добавил, что из-за вводного слова "в частности" ясно — указаны не все направления трат. При этом от другого вице-губернатора Валерия Пикалева известно, что средства резервного фонда тратили на выплаты добровольцам СВО, напомнил Вишневский.

Депутаты от "Единой России" высказали претензии к запросу "яблочника". В частности, председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников заявил, что скоро исполнительная власть должна прислать отчет по бюджету за 9 месяцев. Он предложил Вишневскому прийти позже и ознакомиться с документом. Депутат от "Яблока" ответил, что раз информация о тратах резервного фонда не является тайной, то удивительны ответы Енилиной и Корабельникова, которые ему конкретных данных не предоставляют. Вишневский попросил коллег утвердить его запрос, но за документ проголосовало только 4 парламентария, еще 5 — воздержались.

София Саттарова