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Новости 11:17

Бастрыкина беспокоит уже второй по счету ларек у метро "Приморская"

фото ЗакС политика Бастрыкина беспокоит уже второй по счету ларек у метро "Приморская"

Председатель СК Александр Бастрыкин еще раз привлек внимание своих подчиненных к торговле у станции петербургского метро "Приморская". Как сообщается в Telegram-канале информационного центра СК, он поручил разобраться с новым ларьком, который появился на месте старого, демонтированного после аналогичного поручения.

Известно, что торговый павильон появился уже на следующий день после сноса аналогичного объекта. Подробный доклад о ситуации с ним должна представить и.о. главы регионального управления СК Марина Парастаева.

На предыдущую торговую точку у "Приморской" Бастрыкин обратил внимание в начале прошлой неделе. Сообщалось, что она мешает прохожим, пользующимся станцией.


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