Бастрыкин заинтересовался торговой точкой у "Приморской"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы петербуржцев, которые недовольны недавним появлением у станции метро "Приморская" торговой точки, передает пресс-служба СК. Противники ларька утверждают, что он загромождает половину дороги к зданию метро, и сомневаются, что он работает легально.

Бастрыкин потребовал у и.о. главы петербургского управления ведомства Марины Парастаевой разобраться в конфликте вокруг торгового павильона и представить оперативный доклад.

Отметим, что это уже третий за день доклад, которого ждет от петербургского главного следственного управления Бастрыкин. Ранее он потребовал отчета коллег о ситуации с аварийным домом на Невском проспекте и о ситуации с десятиэтажкой в Красносельском районе, в которой месяцами не работает лифт.