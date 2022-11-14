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Новости 17:06

Бастрыкин заинтересовался торговой точкой у "Приморской"

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался торговой точкой у "Приморской"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы петербуржцев, которые недовольны недавним появлением у станции метро "Приморская" торговой точки, передает пресс-служба СК. Противники ларька утверждают, что он загромождает половину дороги к зданию метро, и сомневаются, что он работает легально.

Бастрыкин потребовал у и.о. главы петербургского управления ведомства Марины Парастаевой разобраться в конфликте вокруг торгового павильона и представить оперативный доклад.

Отметим, что это уже третий за день доклад, которого ждет от петербургского главного следственного управления Бастрыкин. Ранее он потребовал отчета коллег о ситуации с аварийным домом на Невском проспекте и о ситуации с десятиэтажкой в Красносельском районе, в которой месяцами не работает лифт.


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