Сенатор Кутепов устроил голосование в ЗакСе Петербурга по заморозке активов противников СВО

В Законодательном собрании Петербурга 23 ноября с отчетом выступил сенатор от города Андрей Кутепов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутат от "Единой России" Павел Крупник попросил сенатора прокомментировать его предложение о заморозке активов предпринимателей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Кутепов ответил, что речь не об изымании активов - только об их заморозке. Касаться это должно тех предпринимателей, которые отказались от российского гражданства или получили второе, уточнил сенатор. Аргументируя свое предложение, он вспомнил про поговорки: "Где родился, там и пригодился" и "Не плюй в колодец пригодится воды напиться".

Кутепов предложил депутатам поднятием рук проголосовать и определить, кто поддерживает его идею. Руки подняли не все.

Депутат от КПРФ Дмитрий Дмитриев уточнил у сенатора, можно ли будет лишать гражданства россиян, которые выступают против СВО. Кутепов ответил, что его предложение касается только заморозки активов.