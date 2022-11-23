Парламент во втором чтении утвердил изменения в закон о почетных гражданах Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 ноября рассмотрело во втором чтении законопроект о редактировании закона о присвоении звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документом предлагается убрать ограничение о количестве почетных граждан, которых парламент может выбирать за один год. Пока депутаты могут наградить званием только двух человек в год.

При этом общее ограничение сохраняется: за созыв парламентарии могут признать почетными гражданами только 10 человек. Текущий седьмой созыв с 2023 года сможет выдать звание не более чем восьми людям, уточняется в проекте закона.

Также в проекте закона указано, что парламент не может рассматривать кандидатов, которых выдвинули не обладающие этим правом организации. Их характеристики в документе остаются прежними.

Ко второму чтению поправку подал депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Он предложил раз в год выбирать почетными гражданами не более 5 человек. Зинчук предположил, что в первый год парламент может выдать звание сразу 10 людям, а потом достойный человек останется без звания. Соавтор документа и лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов со ссылкой на законопроект заявил, что каждый год депутаты сами устанавливают лимит на то, скольких людей признают почетными гражданами. Поправку Зинчука он назвал избыточной - ее большинством голосов не поддержали.

В первый полный год работы седьмого созыва парламент уже признал почетными петербуржцами двух людей. Ими стали глава Газпрома Алексей Миллер и 17-й председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Конкуренцию им составили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов — их выдвинули организации, которые таким правом не обладали.

София Саттарова