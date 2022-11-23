В Новгородской области ограничили использование беспилотников

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, по которому использовать беспилотники разрешается только органам власти и подчиняющимся им напрямую структурам. Движущим мотивом чиновники назвали необходимость усилить общественные порядок и безопасность.

"С 24 ноября до снятия режима базовой готовности беспилотные воздушные суда смогут использовать только территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, региональные и муниципальные органы власти, а также подведомственные им организации", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Отметим, что режим базовой готовности, на который ссылаются новгородские власти, был введен 19 октября указом президента в ряде субъектов РФ. В тот же день он объявил военное положение в четырех вновь присоединенных регионах, ранее входивших в состав Украины. Главы еще восьми приграничных областей получили дополнительные полномочия, связанные с правопорядком и обеспечением безопасности.